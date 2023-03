Stasera in TV: “Qualificazioni Euro 2024 – Italia Vs. Inghilterra” e “Cambio tutto!”

Cinema Catania lontani come il weekend? Nessun problema: ecco i consigli della Redazione di LiveUnict sulla programmazione televisiva per questo giovedì sera.

Qualificazioni Europei 2024 – Italia Vs. Inghilterra [Rai Uno, ore 20.30]: Primo match delle qualificazioni UEFA per gli Europei 2024 che si svolgeranno in Germania. La nazionale italiana sfiderà l’Inghilterra, nel suo girone insieme a Malta e Ucraina, in diretta dallo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Cambio tutto! [Canale 5, ore 21.20]: Commedia remake del film cileno “Una mujer sin filtro”, Giulia ha una routine quotidiana che è un vero inferno. A 40 anni, si ritrova a non dormire e mangiare gelato pur essendo intenzionata a perdere peso, mentre intorno a lei succede di tutto. Per cambiare la sua situazione, Giulia decide di rivolgersi ad un counselor olistico che riuscirà a tirare fuori la donna libera e determinata che è in lei.

Matrimonio impossibile [Warner TV, ore 21.30]: Due suoceri molto diversi tra loro si troveranno a collaborare nonostante le loro differenze. Infatti, uno è un podologo mentre l’altro è una spia.

Colazione da Tiffany [TwentySeven, ore 21:10]: Storico film con Audrey Hepburn per protagonista ambientato a New York. Holly e Paul abitano nello stesso palazzo: lei si mantiene facendo l’accompagnatrice mentre lui, scrittore in piena crisi creativa, si fa mantenere da una signora benestante. Dopo varie vicissitudini, i due riescono a iniziare una nuova vita.