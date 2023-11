Stasera in TV: in onda “La Bussola D’oro” e “Allegiant”

Cosa verrà trasmesso stasera in TV? Tra i film anche "Il buono, il brutto ed il cattivo" dell'intramontabile Sergio Leone.

Il weekend si avvicina e con il calo delle temperature vi suggeriamo di passare una rilassante serata sotto le coperte all’insegna del cinema! Scopriamo insieme quali sono i titoli per sta sera.

La bussola D’oro [Twenty Seven, ore 21:06]: Lyra è una ragazza che frequenta il Jordan College supportata dal suo alter ego di nome Pantalaimon e dal suo migliore amico Roger. Inaspettatamente Lyra dovrà intraprendere un pericoloso viaggio nel polare Artico alla ricerca di una misteriosa entità conosciuta con il nome di Polvere. L’unica cosa che la guiderà fino a destinazione sarà una magica bussola d’oro. Cosa accadrà poi? Lyra riuscirà a trovare la misteriosa entità con l’aiuto dei suoi fantastici amici?

Il grande salto [Cine34, ore 21:07]: Rufetto e Nello sono appena usciti dalla prigione a causa di una rapina finita male, ma nonostante tutto, una volta liberi, organizzano la messa in atto del loro ultimo colpo. Le famiglie di entrambi non sono d’accordo, ma gli uomini non demordono. Scopriremo se riusciranno a chiudere il colpo e portare a casa il loro bottino.

The Divergent series, Allegiant [ Italia due, ore 21:15]: Tris è una donna molto particolare a cui è stata affidata la missione di aprire una strana cassaforte con un segreto proibito all’interno: si tratta dell’esperimento a cui tutta l’umanità è sottoposta, un esperimento volto a trasformare gli esseri umani in una razza pura. All’esperimento si uniscono situazioni personali ed affettive che di certo influiranno sulla riuscita genetica del tutto. Riuscirà Tris a salvare il futuro dell’umanità?

Il buono, il brutto, il cattivo [Warner tv, ore 21:30]: Tuco, detto il brutto, dopo essere stato catturato per una truffa, vorrebbe stringere un poco onesto accordo con Joe, soprannominato il buono, per portare a casa un ingente bottino da dividere, ma quest’ultimo non accetta e lo abbandona nel deserto. Qui, per un susseguirsi di bizzarre vicende, i due, insieme a Sentenza, detto anche il cattivo, vengono a sapere dell’esistenza di un tesoro sepolto nella tomba di un cimitero, poco distante da lì. I tre protagonisti cercheranno di accaparrarsi il misterioso bottino, ma per farlo, dovranno trovare un equilibrio tra loro, con un minimo di fiducia reciproca. Un grande classico Western che non tramonta mai!