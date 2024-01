Eventi Catania e provincia: cosa fare nel weekend tra film, mostre e sagre

Eventi Catania: quali sono le proposte da non farsi scappare questo weekend? Di seguito alcune delle attività più interessanti.

Eventi Catania: il Natale è ormai svanito e se questo primo weekend dopo le festività sembra triste, niente paura! Le attività da fare in città sono diverse: di seguito alcune idee per passare questo fine settimana all’insegna della cultura e del divertimento.

Eventi Catania: i film da vedere al cinema

Se il meteo non sarà clemente durante questo weekend ma si ha comunque voglia di uscire di casa, una bella proposta potrebbe essere quella di andare al cinema, da soli o con qualche amico o familiare. Ecco alcuni dei film presenti nelle sale dei cinema catanesi:

Enea : una storia d’amore e d’amicizia, uscita nelle sale giorno 11 gennaio. Si tratta di un film drammatico, scritto e diretto da Pietro Castellitto;

: una storia d’amore e d’amicizia, uscita nelle sale giorno 11 gennaio. Si tratta di un film drammatico, scritto e diretto da Pietro Castellitto; Chi segna vince : è la storia basata sul documentario del 2014 Next Goal Wins, che segue le vicende della nazionale di calcio delle Samoa Americane, considerata la peggior nazionale del mondo, per le qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2014 sotto la direzione dell’allenatore Thomas Rongen;

: è la storia basata sul documentario del 2014 Next Goal Wins, che segue le vicende della nazionale di calcio delle Samoa Americane, considerata la peggior nazionale del mondo, per le qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2014 sotto la direzione dell’allenatore Thomas Rongen; The beekeper : un film d’azione con Josh Hutcherson;

: un film d’azione con Josh Hutcherson; Il ragazzo e l’airone: il nuovo successo di animazione giapponese del maestro Hayao Miyazaki.

Eventi Catania: un weekend all’insegna della cultura

Chi preferisce invece passare una mattinata oppure un pomeriggio fuori, all’insegna della cultura, potrebbe visitare un’interessante mostra. Al momento, a Catania è presente fino al 28 gennaio l’esposizione dal titolo “Ferdinando Scianna. Ti ricordo Sicilia“, curata da Paola Bergna e Alberto Bianda. Si tratta di una selezione di oltre 80 fotografie, che attraversa l’intera carriera del grande fotografo siciliano.

Se si è disposti ad andare a Taormina, invece, un’allettante proposta è quella di visitare l’esposizione dedicata ai 50 anni della storia dei Bronzi di Riace. “I Bronzi di Riace, cinquant’anni di storia” è infatti una mostra fotografica, documentale e multimediale, arrivata da Reggio Calabria al Palazzo Ciampoli di Taormina; è visitabile fino al 29 febbraio ed è ad ingresso gratuito.

Eventi Catania: le sagre

Se si vuole stare all’aria aperta, si segnala l’appuntamento dal 12 al 15 gennaio 2024 in viale della Regione a Viagrande con la sagra della crispella e dell’anguilla.

Saranno presenti stand con street food internazionale, crispelle dolci e salate, arancini dolci e salati, panelle, polpette, verdure in pastella, dolci al pistacchio, e tanto altro cibo, anche con opzioni per vegani. Non mancheranno neanche stand con manufatti artigianali realizzati dagli artisti locali.