Stasera in TV: in onda “Mrs. Doubtfire” e “Oliver Twist”

La notte prima dell'arrivo della befana non vi va di uscire? Ecco i consigli della redazione di LiveUnict su cosa vedere stasera in TV.

Si avvicina il week-end e con esso l’Epifania che tutte le feste porta via. Ma non temete, l’intrattenimento televisivo è qui per allietare la vostra fame da cinema. Ecco alcuni titoli che verranno trasmessi stasera in TV.

La Befana vien di notte 2 – Le origini [Rai 1, ore 21:30]: prequel del film fantastico sulla befana di Paola Randi, la quale ci porta indietro nel tempo a qualche secolo fa, raccontandoci le origini alternative di questa befana. Un racconto tra il surreale e il fantasy da non perdere assolutamente.