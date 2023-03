Nuovo incidente sul lavoro in Sicilia: operaio muore colpito da una pressa

Un nuovo tragico incidente sul lavoro si è verificato in Sicilia: la vittima è un 53enne che ha perso la vita dopo essere stato colpito da una pressa.

Un nuovo tragico incidente sul lavoro si è verificato in Sicilia nel corso della giornata odierna. Infatti, oggi a Messina, un 53enne ha perso la vita nel cantiere privato al quale lavorava in via San Cosimo.

Si indaga per ricostruire l’accaduto, ma stando alle prime notizie in merito alla vicenda, l’operaio avrebbe perso la vita dopo essere stato colpito alla testa. In particolare, l’oggetto che avrebbe colpito il 53enne sembrerebbe essere una pressa che stata per essere caricata su un tir. A nulla è valso il trasferimento in ospedale, al Poloclinico di Messina, perché l’uomo è spirato lungo il tragitto.