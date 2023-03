Catania, via a riqualificazione in zona Faro: ci sarà anche una pista ciclabile

Al via i lavori di riqualificazione della zona del Faro di Catania: nel progetto, prevista anche una pista ciclabile.

Hanno avuto il via i lavori per la riqualificazione della zona Faro in modo da migliorare la mobilità dell’area. A partire da via Alcalà, i lavori stanno interessando le vie Cristoforo Colombo, Domenico Tempio e Mulino Santa Lucia, vale a dire le arterie d’accesso principali alla città provenendo dall’aeroporto o dalla Plaia.

In particolare, il cantiere si articola sui quattro chilometri delle due carreggiate a doppio senso di marcia della zona. Queste ultime saranno totalmente rinnovate in modo da garantire la sicurezza di pedoni, automobilisti e ciclisti. Inoltre, lungo la carreggiata lato mare contigua alla recinzione portuale sorgerà una pista ciclabile non compresa nel progetto originario e inserita dal Comune per dare un segno di priorità alla mobilità sostenibile, considerato che lo spazio protetto per le bici si può connettere a quello già esistente su viale Kennedy. Il progetto di riqualificazione, comprendente anche la pista ciclabile è stato approvato dalla giunta comunale di Catania nel dicembre 2021 allo scopo di migliorare uno degli ingressi più frequentati da turisti e visitatori.

I lavori appena avviati dureranno 12 mesi e sono stati finanziati grazie alle risorse del Patto per Catania con 3,6 milioni di euro. Nello specifico, saranno rifatti l’intero manto stradale largamente usurato, i marciapiedi, piantumati decine di alberi sistemati gli impianti di drenaggio delle acque piovane con la ripulitura delle caditoie, approntato un nuovo spartitraffico centrale. In aggiunta, verranno installate delle bande sonore e dei rallentatori ottici per migliorare la sicurezza stradale. Allo stesso tempo, sarà garantita la riorganizzazione degli spazi pedonabili con la messa in opera di percorsi guidati per non vedenti e ipovedenti e saranno sostituite le barriere di sicurezza esistenti in larga parte divelte.

Tra gli interventi, è previsto anche il nuovo impianto d’illuminazione con luci a led e un nuovo sistema viario che punterà a rendere a senso unico di marcia in direzione piazza Borsellino, la via Mulino Santa Lucia e in direzione del Faro Biscari le vie Domenico Tempio e Cristoforo Colombo e la stessa via Alcalà, secondo quanto stabilito dal progetto redatto dalla Direzione Comunale Manutenzioni guidata da Salvo Leonardi (direttore dei lavori Giovanni Origlio, responsabile del procedimento Orazio Parisi).