Catania, oltre 30mila articoli contraffatti: denunciato cinese e 3 catanesi

La nota del sequestro riporta: “È importante evidenziare agli utenti che l’immissione in commercio di un numero considerevole di prodotti della specie e a prezzi altamente concorrenziali, influisce negativamente sull’economia legale del settore, aumentando le già note difficoltà degli imprenditori onesti. Al momento dei controlli, infatti, non sono stati esibiti documenti commerciali e/o fatture attestanti la legittima provenienza e il regolare acquisto della merce, né tantomeno le obbligatorie autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche. Gli interventi – continua l’avvertenza – si sono quindi conclusi – nell’attuale fase del procedimento in cui non si è ancora pienamente realizzato il contraddittorio con le parti – con il sequestro penale di, la contestuale denuncia alla competente Autorità Giudiziaria etnea di un soggetto cinese e uno di nazionalità italiana per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, nonché la segnalazione al Sindaco della Città Metropolitana di Catania, per abusivismo commerciale, di altri due italiani.”