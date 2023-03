Fuggono per non saldare il debito col centro scommesse: 4 siciliani denunciati

Fuggono dal centro scommesse per non saldare un debito di oltre 11mila euro. Denunciati 4 siciliani, con precedenti simili.

4 siciliani denunciati a Palmi, in Calabria, per insolvenza fraudolenta di una somma scommessa di oltre 11mila euro. L’impiegata del centro scommesse, dopo aver visto i quattro uscire dall’esercizio senza saldare il debito, ha subito allarmato i Carabinieri. I quattro, per non saldare il debito di circa 11.600 euro, avrebbero distratto la dipendente così da essere in grado di uscire senza farsi vedere.

La donna, subito resasi conto dell’accaduto ha avvertito i Militari fornendo tutti i dettagli utili all’identificazione dei fuggitivi, tra cui il modello di autovettura. Subito, i Carabinieri si sono mossi nella ricerca dei quattro che sono stati ritrovati e fermati presso l’imbarco dei traghetti verso la Sicilia. A seguito delle perquisizioni è stata trovata una una somma di oltre 4mila euro dovuta a delle probabili vincite, subito sottoposta a sequestro. Viene riscontrato che i soggetti non sono nuovi alla Commissione per simili reati avvenuti sia in province calabresi ma anche siciliane.