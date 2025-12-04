Ieri sera un 36enne catanese ha violato i divieti pedonali di piazza Università, imboccando l’area interdetta al traffico a bordo della sua Seat Ibiza. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha attraversato la piazza a bassa velocità ma con una guida irregolare, muovendosi tra via Etnea e l’area antistante un bar, sotto gli occhi dei presenti.

L’auto finisce bloccata tra impalcature e strettoie

Proseguendo la sua corsa, il conducente ha oltrepassato un dissuasore pedonale e ha svoltato in via Santa Maria del Rosario, dove sono in corso lavori stradali. Le ridotte dimensioni del passaggio e la presenza di impalcature hanno fatto sì che l’auto rimanesse incastrata, impedendogli di proseguire. Nonostante la pericolosità della manovra, non si sono registrati danni né feriti.

L’intervento immediato della pattuglia di polizia

Una pattuglia delle Volanti, presente in zona e testimone dell’intera scena, è intervenuta rapidamente fermando l’uomo. Il 36enne non ha opposto resistenza e si è sottoposto all’alcoltest, risultato positivo con valori vicini al limite massimo registrabile.

A carico dell’automobilista sono state avviate diverse sanzioni: denuncia per guida in stato di ebbrezza, ritiro immediato della patente e confisca del mezzo. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle aree pedonali del centro storico.