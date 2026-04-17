Momenti di tensione nella notte a Catania, dove intorno alle 2 le volanti della polizia di Stato sono intervenute in Stradale Cravone dopo una segnalazione per una violenta esplosione di colpi d’arma da fuoco. Giunti sul posto, gli agenti hanno effettuato i primi rilievi, rinvenendo e repertando ben 13 bossoli sull’asfalto.

L’abitazione nel mirino

I colpi sono stati indirizzati verso il piano terra di un immobile al civico 25, di proprietà di una donna di 68 anni, vedova e pensionata, che vive insieme al figlio di 38 anni. L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra i residenti della zona, svegliati nel cuore della notte dal rumore degli spari.

Le indagini in corso

Al momento, sia la donna che il figlio risultano incensurati e non emergerebbero collegamenti con ambienti criminali. Il 38enne lavora presso una ditta di autoricambi nella zona industriale della città. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili del gesto.