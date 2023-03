Vacanze di Pasqua 2023: le date nelle varie regioni

Le vacanze pasquali inizieranno per tutti giorno 6 aprile, ma tuttavia ci sono delle variazioni per alcune Regioni italiane, ecco quando andranno in vacanza gli studenti siciliani.

Quando inizieranno le vacanze di Pasqua 2023 a scuola? La data di inizio è uguale per tutte le Regioni Italiane oltre che per le province autonome ovvero il 6 aprile, cambia invece in base ai calendari scolastici regionali la data di fine delle vacanze.

Ecco le vacanze di Pasqua 2023

Di seguito l’elenco con le vacanze di Pasqua per ogni Regione:

Abruzzo: dal 6 all’11 aprile

Basilicata: dal 6 all’11 aprile

Calabria: dal 6 all’11 aprile

Campania: dal 6 all’11 aprile

Emilia Romagna: dal 6 all’11 aprile

Friuli Venezia Giulia: dal 6 all’11 aprile

Lazio: dal 6 all’11 aprile

Liguria: dal 6 all’11 aprile

Lombardia: dal 6 all’11 aprile

Marche: dal 6 all’11 aprile

Molise: dal 6 all’11 aprile

Piemonte: dal 6 all’11 aprile

Puglia: dal 6 all’11 aprile

Sardegna: dal 6 all’11 aprile

Sicilia: dal 6 all’11 aprile

Toscana: dal 6 all’11 aprile

Umbria: dal 6 all’11 aprile

Valle d’Aosta: dal 6 all’8 aprile

Veneto: dal 6 al 10 aprile

Provincia Bolzano: dal 6 all’11 aprile

Provincia Trento: dal 6 all’11 aprile

In Valle D’Aosta e Veneto è previsto il rientro per martedì 11 aprile anzichè per il 12 aprile come nel resto delle regioni e delle province autonome, si ricorda che tuttavia le scuole in autonomia possono deliberare la sospensione di alcuni giorni di lezione, rispettando il numero minimo di giorni di lezione da assicurare.