Sicilia, calendario scolastico 2022/2023: quando inizia la scuola

Sicilia, il calendario scolastico 2022/2023 è stato pubblicato a poche ore dalla fine della scuola: ecco le date di inizio e di fine lezioni per l'anno che verrà.

Sicilia, calendario scolastico 2022/2023: la scuola è da poco finita e già si hanno le prime informazioni riguardo al prossimo anno. Infatti, come di consueto, con l’arrivo della fine delle lezioni si inizia già a parlare dell’inizio del successivo anno scolastico. È proprio in questo periodo che ogni singola regione comunica le proprie intenzioni riguardo le date di inizio e fine dell’anno scolastico. Vediamo di quali giorni si tratta per quanto riguarda la Sicilia.

Scuola, calendario scolastico 2022/2023

Il calendario scolastico della Sicilia è stato recentemente reso noto e non prevede grandi differenze rispetto agli anni precedenti. Infatti, come si è soliti negli ultimi anni, la scuola in Sicilia inizierà nel corso del mese di settembre per permettere di terminare le lezioni entro giugno 2023.

In particolare, le date interessate saranno le seguenti: l’inizio della scuola in Sicilia è previsto per il 19 settembre 2022, mentre la fine dell’anno scolastico avverrà orientativamente giorno 10 giugno 2023. Tuttavia, un caso a parte è costituito dalle scuole dell’infanzia, per le quali la conclusione dell’anno scolastico è prevista per il 30 giugno 2023.

Scuola Sicilia: le festività

Tra le informazioni che forse suscitano maggiore interesse da parte degli scolari, non possono mancare la lista delle festività. Infatti, si tratta dei giorni durante i quali la scuola rimarrà chiusa e le lezioni saranno sospese. Questi casi possono variare quando si tratta di festività regionali o locali, ma in generale è prevista una linea comune per tutte le scuole d’Italia che riguarda le feste nazionali.

Va quindi da sé che la scuola prevederà un periodo di chiusura in occasione delle festività natalizie, vale a dire dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023. La stessa situazione si porrà riguardo le vacanze di Pasqua che riguarderanno il periodo tra il 6 e l’11 aprile 2023. Saranno poi incluse le giornate come Ognissanti, l’Immacolata Concezione, la Festa della Liberazione, la Festa del Lavoro e la Festa della Repubblica.

Scuola 2023: mascherine obbligatorie?

Altro grande quesito che si pongono sia gli studenti che i genitori riguardo il prossimo anno non può che essere legato alle restrizioni Covid. Infatti, sebbene si stia lentamente procedendo verso una normalizzazione e adeguamento al virus, in molti si chiedono se l’uso dei dispositivi di protezione come le mascherine rimarrà obbligatorio in classe.

Di recente, a fare il punto della situazione è stato proprio il Ministro Bianchi, definendo le mascherine come “un atto di rispetto reciproco” e non un’imposizione e concludendo che si elimineranno le mascherine in classe quando l’andamento dei contagi lo permetterà. Bisognerà quindi attendere i prossimi mesi per poter comprendere e iniziare a pensare ad un possibile rientro sui banchi di scuola senza le mascherine.