Sicilia, nuovo calendario scolastico: ecco quando ricomincia la scuola

Calendario scolastico Regione Sicilia: a settembre si torna in classe. Ecco le date del rientro.

È stato stabilito, ma è ancora in attesa di convalida, il nuovo calendario scolastico per la Sicilia. Secondo le ultime stime, si attenderebbe, infatti, solo la delibera della Regione Sicilia per l’approvazione del nuovo calendario per le scuole di ogni ordine e grado della regione.

Il nuovo calendario fissa: le date di inizio e termine delle lezioni; i giorni delle vacanze natalizie e pasquali e le ulteriori sospensioni delle attività didattiche (con il vincolo di prevedere almeno 200 giorni di lezione, ai quali andrà sottratta la festa del santo patrono se coincidente con un giorno di lezione).

Come riportato da La Repubblica, i giovani studenti torneranno in classe il 16 settembre, e sentiranno suonare l’ultima campanella il 10 giugno.

Le novità non finiscono qui. Sono state indicate, infatti, le date in cui gli scolari potranno godere di un meritato riposo:

Le vacanze di Natale andranno da giovedì 23 dicembre a giovedì 6 gennaio, con il previsto venerdì 7. Eppure, anche se poco probabile, si potrebbe scegliere di slittare a lunedì 10 il ritorno in classe, così come hanno già deciso alcune regioni come Veneto, Piemonte e Puglia.

A Pasqua le scuole saranno chiuse da giovedì 14 aprile fino a martedì 19 aprile. La festa di Ognissanti (primo novembre) cade di lunedì così come per la festa della Liberazione. La Festa dei lavoratori (primo maggio) invece cadrà di domenica. La Festa della Repubblica (2 giugno) sarà un giovedì.