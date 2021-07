News scuola, a settembre si torna in classe: le regole del Cts

News scuola: a settembre si torna in classe e a stabilire le regole sarà il Comitato tecnico scientifico. Ecco le novità per un rientro in sicurezza.

News scuola: a settembre si tornerà in classe, ma con le dovute misure di sicurezza per scongiurare una risalita dei contagi all’interno delle aule. Lo ha deciso il Comitato tecnico scientifico, che ha risposto ad alcuni quesiti del ministero dell’Istruzione per programmare l’anno scolastico. Vediamo come sarà quindi il rientro tra i banchi, dai più grandi ai più piccoli.

News scuola: come sarà il rientro a settembre

Come sarà il rientro in classe a settembre, quando la campanella del primo giorno di scuola suonerà per moltissimi studenti? La situazione epidemiologica è ancora incerta, soprattutto a causa della variante Delta del Coronavirus, che preoccupa gli esperti e le istituzioni. A dispetto di un miglioramento dovuto alle vaccinazioni, l’emergenza Covid non sembra infatti essere sul punto di cessare nell’immediato.

Lo sa bene il ministero dell’Istruzione, che ha chiesto al Comitato tecnico-scientifico un aiuto per riorganizzare le attività scolastiche per settembre. La necessità di ripartire c’è e la priorità sembra adesso quella di permettere a tutti gli studenti di torna in aula in piena sicurezza per svolgere le attività didattiche in una situazione di semi-normalità.

Le regole del Cts sono chiare: necessario tenere la mascherina in classe e continuare a rispettare il distanziamento. Inoltre, in vista di nuove chiusure e risalita di contagi, il Cts chiede di individuare già da ore le misure da applicare in base ai colori (giallo, arancione, rosso e bianco) delle varie aree del Paese.

Green pass a scuola? Non è plausibile

Le vaccinazioni daranno sicuramente una grossa spinta al debellamento della diffusione del Covid anche tra le aule scolastiche. Il Cts ricorda che l’immunizzazione del personale scolastico ridurrà i contagi nelle scuole, così come quella degli studenti che a settembre torneranno in aula.

Tuttavia, non è possibile affidarsi totalmente ai vaccini, stabilendo delle regole sulla base di questi ultimi. Il Comitato tecnico scientifico sottolinea, infatti, che al momento la vaccinazione non è obbligatoria. Per questo motivo, l’utilizzo del Green pass in ambito scolastico non è plausibile, anche per motivi di privacy.