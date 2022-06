Maturità 2022, è caos su mascherine durante esami: le dichiarazioni dei Ministri

A meno di due settimane dall'inizio della maturità 2022, prosegue il dibattito sulle mascherine: gli studenti dovranno tenerle o no durante gli esami?

Mascherina sì o mascherina no? Questo è il dilemma che affligge le centinaia di studenti pronti a partire con la maturità 2022, incerti se poter togliere la mascherina durante gli esami, scritti o orali che siano. Al riguardo ha parlato lo stesso ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che ha dichiarato come “se si è abbastanza lontano, se c’è un’aula molto grande, va benissimo, altrimenti potrebbe essere un problema; è il presidente che decide e va rispettato“.

Ma questa dichiarazione ha trovato un riscontro negativo da parte del presidente dell’associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, che ha controbattuto spiegando “non mi sembra che possa essere un presidente di commissione a decidere se la mascherina si tiene o no agli esami orali: o c’è una ragione sanitaria o non c’è. Un chiarimento dovrebbe arrivare dal ministero della Salute e poi il ministero dell’Istruzione darà indicazioni alle scuole sulla base delle decisioni del ministero della Salute”.

Sulla diatriba è intervenuta anche l’ex ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che ha osservato come “nel 2020, prima della somministrazione dei vaccini, abbiamo messo in piedi un esame di Stato totalmente in presenza senza disagi e permettendo agli studenti di fare l’orale senza mascherina”, sottolineando che “oggi, a due anni di distanza, con il 99% delle attività libere dalle mascherine, non capisco perché la scuola viva uno stato di tale confusione e chiedo al ministro di assumersi la responsabilità di una decisione”.

Proposte di soluzioni, tuttavia, iniziano ad arrivare: primo fra tutti il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso, che ha proposto “l’ipotesi di far tenere la mascherina ai maturandi solo per gli scritti e non per gli orali, ricalcherebbe un po’ quanto accade in Parlamento: deputati, senatori e membri del Governo la indossano quando sono seduti al proprio posto e la abbassano quando sono chiamati a intervenire”, sottolineando ancora una volta come “hanno tolto le restrizioni dappertutto tranne che a scuola. Mi sembra evidente che ci sia un pregiudizio ideologico”.

Gli fa eco il sottosegretario alla Salute Costa, che afferma “che si possa dire che i nostri ragazzi quando vanno a fare l’esame, possano non indossare la mascherina. Basta un decreto fatto anche all’inizio della settimana prossima. C’è un problema di convergenza politica, siamo di fronte a posizioni diverse”, auspicando infine che “si possa arrivare a una sintesi”.