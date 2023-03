Incidente sul lavoro in Sicilia: operaio cade da un tetto a 5 metri d’altezza

Nuovo incidente sul lavoro in Sicilia: un operaio è caduto da un tetto facendo un volo di 5 metri ed è stato trasportato in ospedale.

Un nuovo incidente sul lavoro si è verificato in Sicilia: il protagonista è un operaio di 43 anni, che è scivolato da un tetto sul quale stava lavorando facendo un volo di circa 5 metri. L’incidente è avvenuto nel corso del pomeriggio di ieri alla Cittadella dello Sport e si sta indagando sulle dinamiche.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per comprendere come si siano svolti i fatti: probabilmente la caduta dell’operaio è stata dovuta allo sbriciolamento del cornicione del tetto sul quale lavorava l’operaio. Il 43enne, che è stato immediatamente trasportato in ospedale e affidato alle cure del personale medico, non sarebbe in pericolo di vita.