Fiorella Mannoia in concerto in Sicilia con Danilo Rea: tre tappe nell’Isola

Fiorella Mannoia torna a cantare in Sicilia in coppia con Danilo Rea con il tour "Luce": le date siciliane dei concerti.

Fiorella Mannoia torna a cantare in Sicilia con “Luce”, il tour della prossima estate insieme a Danilo Rea. “Luce”, che avrà il via con la data del 1° giugno alle Terme di Caracalla di Roma, prevede anche tre tappe in Sicilia. Ad esibirsi, come anticipato, saranno Fiorella Mannoia e Danilo Rea, uno dei musicisti jazz più apprezzati in Italia e all’estero, capace di spaziare su qualunque repertorio.

Per quanto riguarda le tappe siciliane, la prima si svolgerà nel Palermitano, al Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina giorno 17 agosto 2023. A seguire, il 19 agosto, Fiorella Mannoia e Danilo Rea si esibiranno all’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea (CT). Infine, l’ultima tappa nell’Isola sarà quella del 20 agosto 2023, quando la notissima coppia composta dalla cantautrice e dal musicista si esibirà su un palcoscenico d’eccezione: la Scalinata della Cattedrale di Noto (SR). I biglietti dei concerti sono disponibili già dallo scorso 8 marzo online.

“Ce lo eravamo promessi da tanto, e finalmente ci ritroviamo sullo stesso palco – ha dichiarato Fiorella Mannoia –. Il mondo del jazz e il mondo del pop si incontrano, in una cornice suggestiva, senza schemi, senza sovrastrutture…solo musica nella sua libertà”.

“Ogni volta che abbiamo suonato insieme siamo entrati in una dimensione magica, intensa, piena di emozione, forse perché sappiamo che ogni concerto sarà diverso dall’altro, immerso nella luce” ha aggiunto Danilo Rea.