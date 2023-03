Concorsi Sicilia, assunzioni in Università e ASP: come presentare la domanda

Concorsi Sicilia: allettanti le nuove opportunità di lavoro nell'Isola. Anche l'Università di Catania assume: di seguito i dettagli su come presentare la domanda.

Concorsi Sicilia: sono diverse le nuove opportunità di lavoro nell’Isola. In particolare, sono l’Università di Catania, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, il Consiglio Nazionale delle ricerche – Istituto di Tecnologie avanzate per l’energia “Nicola Giordano” di Messina e l’Asp di Palermo a cercare personale. Di seguito i dettagli.

Concorsi Sicilia: assunzioni a Messina

L’Istituto di tecnologie avanzate per l’energia “Nicola Giordano” di Messina del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di due unità di personale di ricercatore III livello.

Il contratto avrà durata di un anno e tutti gli interessati possono compilare e presentare la propria candidatura tramite via internet all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it, entro il 30 marzo.

ASP Palermo assume

L’ASP di Palermo ha pubblicato un bando Concorsi Sicilia volto a 58 assunzioni. I profili professionali cercati sono i seguenti:

n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Clinico da assegnare al Dipartimento risorse tecnologiche, finanziarie e strutturali;

da assegnare al Dipartimento risorse tecnologiche, finanziarie e strutturali; n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario ortottista ;

; n. 2 posti di Collaboratore professionale sanitario tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusioni cardiovascolare ;

; n. 5 posti di Collaboratore professionale sanitario Tecnico di neurofisiopatologia ;

; n. 13 posti di Collaboratore professionale sanitario Terapista Occupazionale ;

; n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Assistente Sanitario ;

; n. 7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro ;

; n. 7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico sanitario di Radiologia Medica ;

; n. 7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico ;

; n. 12 posti di Operatore Tecnico Specializzato Autista di Ambulanza.

Per partecipare sono richiesti alcuni requisiti generici, come per esempio l’essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea o di altra categoria indicata nel bando e l’idoneità fisica all’impiego.

Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura tramite procedura telematica, collegandosi alla pagina entro il 6 aprile 2023.

UNICT cerca personale: i dettagli

L’Università degli studi di Catania ha indetto dieci selezioni pubbliche concorsi Sicilia, per la stipula di dieci contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso vari dipartimenti dell’Ateneo nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – progetti finanziati dell’Unione Europea in relazione all’iniziativa NextGenerationUE.

Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso si fa rimando al sito del Ministero dell’Università e della Ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).

Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli Studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce “Bandi, gare e concorsi”.