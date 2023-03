UNICT – Test Medicina 2023: iscrizioni al TOLC e dettagli

Di seguito tutte le informazioni sulle procedure e le fasi per presentare domanda d'iscrizione al test TOLC-MED.

Sono state rese note le modalità d’iscrizione, per il nuovo anno accademico 2023/2024, alle prove di selezione per l’ammissione al 1° anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria. Non si sa ancora il numero dei posti disponibili, ma provissoriamente dovrebbero ammontare intorno ai 400 per il corso di Medicina e ai 25 per Odontoiatria.

Di seguito la procedura su come presentare la domanda d’iscrizione, suddivisa in tre fasi.

Iscrizione online

L’iscrizione al test TOLC-MED dovrà essere fatta tramite il portale Cisia, in due momenti:

dal 13 marzo al 3 aprile 2023 entro le ore 14 per la partecipazione alla 1° sessione che si svolgerà dal 13 al 22 aprile 2023 ;

entro le per la partecipazione alla che si svolgerà dal ; dal 15 giugno al 5 luglio 2023, sempre entro le ore 14, per la 2° sessione, fissata nei giorni dal 15 al 25 luglio 2023.

Per partecipare al test è necessario versare una quota di 30 euro con pagamento tramite il portale Cisia.

Per i candidati con invalidità, disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) sono previste delle eccezioni: infatti, quest’ultimi possono richiedere, al momento dell’iscrizione, una prova di ammissione con tempi aggiuntivi o supporti personalizzati.

Modalità diverse previste anche per i cittadini dei Paesi non-UE residenti all’estero, i quali dovranno prenotare e svolgere il TOLC nella sede scelta per l’inserimento in graduatoria. Inoltre, i candidati non-UE devono pre-iscriversi entro il 30 luglio 2023 sul portale Universitaly, perché questa servirà in un secondo momento a richiedere il visto per lo studio.

Inserimento in graduatoria

Una volta sostenuto il test i candidati dovranno caricare la domanda di inserimento nella graduatoria nazionale sul sito del Miur, dal 31 luglio al 24 agosto 2023 (ore 15, termine ultimo per il carimento).

I cittadini non-UE, invece, potranno presentare la domanda di inserimento in graduatoria nell’ateneo in cui hanno svolto la prova.

Pubblicazione graduatoria

La data prevista per la pubblicazione della graduatoria definita è il 5 settembre 2023. Dopodiché il candidato risultato idoneo potrà presentare la domanda di immatricolazione presso la sede dove risulta assegnato.