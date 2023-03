Meteo Sicilia, in arrivo temperature primaverili: le previsioni

Meteo Sicilia, continua il tempo tipico di Marzo con lievi piogge, nuvole con un rapido rasserenamento climatico, ecco le previsioni meteo per la Sicilia.

Meteo Sicilia, venti e correnti non hanno intenzione di lasciare l’Isola sono previste infatti giornate piuttosto nuvolose su tutto il territorio. Ma come accade spesso a marzo, ci saranno dei rapidi rasserenamenti a partire soprattutto dalla tarda mattinata, andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni meteo per la Sicilia.

Meteo Sicilia: le previsioni di giorno 8 marzo

Nella giornata dell’ 8 marzo non sono previste particolari precipitazioni, fatta eccezione per Trapani dove dovrebbe essere prevista qualche pioggia ma con temperature che si aggirano tra gli 11 e i 17 gradi. Cielo poco nuvoloso a Palermo con temperature che andranno tra gli 11 e i 18 gradi.

Le province più fredde dell’Isola secondo le previsioni sono Enna e Caltanissetta, nell’Ennese sono previste delle leggere piogge con temperature che si aggireranno tra i 3 e i 13 gradi, nubi sparse invece a Caltanissetta con temperature che non dovrebbero superare i 15 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni di giorno 9 marzo

Per quanto concerne la giornata del 9 marzo, le temperature subiranno una risalita, è previsto cielo sereno ad Agrigento con temperature che dovrebbero aggirarsi tra i 9 e i 20 gradi, ottime temperature anche a Siracusa e a Ragusa, nel Siracusano è prevista una massima di 23 gradi, mentre a Ragusa è prevista una giornata poco nuvolosa con temperature intorno ai 17 gradi.

Cielo poco nuvoloso anche a Messina è prevista una minima di 13 gradi e una massima di 20 gradi, cielo sereno invece a Trapani, infatti è prevista una massima di 18 gradi.

Meteo Sicilia, le previsioni di giorno 10 marzo

Anche la giornata di venerdì 10 marzo non prevede precipitazioni, è previsto tempo sereno a Palermo con temperature che varieranno tra i 15 e i 19 gradi, cielo sereno anche a Ragusa dove la massima prevista è di 18 gradi.

Cielo poco nuvoloso a Siracusa e a Messina, nel Siracusano è prevista una massima di 24 gradi, mentre nel Messinese è prevista una temperatura massima di 20 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni per Catania

Anche il capoluogo etneo seguirà l’andamento dell’Isola. Infatti per giorno 8 marzo è previsto un cielo poco nuvoloso con temperature che sfioreranno i 20 gradi con venti moderati, è previsto cielo sereno invece per giorno 9 con una minima di 12 gradi e una massima di 22 gradi con venti moderati.

Cielo sereno anche per la giornata di venerdì 10 marzo, con una minima di 14 gradi e una massima di 22 gradi, anche per giorno 10 marzo non sono previsti forti venti.