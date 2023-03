Catania, armi e droga: arrestato 65enne

Arrestato un catanese di 65 anni che nel quartiere di San Cristoforo deteneva armi clandestine e sostanze stupefacenti per lo spaccio.

Sono stati i Carabinieri di Piazza Dante di Catania ad arrestare un uomo che è stato preso in flagranza di reato per detenzione di armi e droga.

I carabinieri, sospettando che l’uomo avesse delle armi in casa, hanno circoscritto la zona di via Piombai e disposto la perquisizione nella sua abitazione, dove però non hanno rinvenuto nulla. Dunque i carabinieri hanno chiesto all’uomo di condurli all’interno di un locale al quale l’uomo aveva accesso e che era chiuso con un lucchetto di sicurezza. Il locale presentava le sembianze di un luogo abbandonato a causa della considerevole presenza di polvere e ragnatele. Ad attirare l’attenzione delle forze dell’ordine è stato un pozzo, ricoperto da pedane di legno e altri oggetti. Sul pozzo però non erano presenti né polvere né ragnatele, il che ha reso evidente il fatto che fosse stato usato recentemente.

I carabinieri hanno dovuto chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco per poter accedere al pozzo visto che la sua profondità era di ben 19 metri. I sospetti si sono confermati fondati nel momento in cui è stato rinvenuto un sacchetto di plastica contenente una pietra di cocaina del peso di 110 grammi, mentre più in profondità, è stata trovata un’altra busta di plastica con tre pistole semiautomatiche, una calibro 6,35 e due calibro 9 di cui una con colpo in canna ed 8 cartucce nel caricatore. Ancora, è stata ritrovata una macchina per sottovuoto probabilmente utilizzata per confezionare la droga.

Le armi e la droga sono state sequestrate e verranno sottoposte a esami di laboratorio presso i RIS Carabinieri di Messina. Per l’uomo è stato disposto subito l’arresto in misura cautelare.