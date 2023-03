Arrestata la sorella di Matteo Messina Denaro: l’accusa è di associazione mafiosa

I carabinieri del Ros hanno arrestato Rosalia Messina Denaro, sorella del boss mafioso: proseguono le indagini antimafia.

È stata arrestata, con l’accusa di associazione mafiosa, la sorella del boss mafioso Matteo Messina Denaro. L’indagine è stata condotta dal Ros, dai carabinieri del Comando provinciale di Trapani e dello squadrone eliportato dei Cacciatori di Sicilia. La misura cautelare, inoltre, è stata disposta dal gip Alfredo Montalto. Sono in corso al momento decine di perquisizioni in provincia di Trapani.

La donna, di nome Rosalia, secondo gli inquirenti avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura, gestendo per lui la “cassa della famiglia” e la rete di trasmissione dei “pizzini”. In questo modo, la donna avrebbe permesso al boss di mantenere i rapporti con i suoi uomini, nonostante la lunga latitanza.

Rosalia, detta Rosetta, è la maggiore delle quattro sorelle di Messina Denaro, nonché madre di Lorenza Guttadauro, avvocato che assiste il capomafia dal giorno del suo arresto. La donna è inoltre sposata con Filippo Guttadauro, che ha scontato 14 anni per associazione mafiosa ed è tuttora in carcere al cosiddetto “ergastolo bianco”. Il secondo figlio della donna, Francesco, è il nipote prediletto del padrino trapanese e sta espiando una condanna a 16 anni, sempre per associazione mafiosa.