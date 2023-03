“U Liotru” potrebbe diventare un LEGO: l’idea di uno studente catanese

Il "Liotru" di Catania come un modello LEGO: è l'idea di uno studente catanese che potrebbe presto diventare realtà. Ai microfoni di LiveUniCT, la storia e il racconto del progetto.

Il “Liotru”, simbolo di Catania, potrebbe diventare un modello LEGO: è l’idea di un giovane studente catanese che è stata presa in considerazione dalla nota Casa di mattoncini. Infatti, il 24enne Giovanni Mirulla ha realizzato un progetto che è stato inserito sul sito LEGO e potrà essere votato per farlo diventare realtà.

In particolare, per poter essere realizzato, il progetto dovrà ottenere 10mila voti: una volta raggiunta questa cifra, esso potrà diventare un vero e proprio modello LEGO da comporre con i mattoncini. I voti possono essere inviati tramite il sito di LEGO Ideas, cliccando su “Support” nel progetto del “Liotru”, il qual ha già raggiunto oltre 5mila voti. Per approfondire la questione, i microfoni di LiveUniCT hanno raggiunto Giovanni Mirulla, l’ideatore del “Liotru” LEGO.

L’intervista a Giovanni Mirulla

Che un’idea come quella del “Liotru” LEGO sia venuta in mente proprio a Giovanni non è un caso: infatti, il 24enne catanese, prossimo alla laurea in Ingegneria Informatica all’Università di Catania, ha sempre avuto una passione per i LEGO. “Mi sono sempre occupato di robotica e ho avuto la fortuna di vincere diverse competizioni anche mondiali – ha dichiarato Giovanni –. Mi piace mettermi in gioco un po’ in tutto, come da recente, insieme alla mia ragazza nonché collega universitaria, Agata Rosselli, con la quale ho collaborato per la realizzazione di un nuovo volto per l’azienda storica AMTS”.

“Grazie ai successi nel campo della robotica ho avuto l’onore di poter trasmettere quelle poche conoscenze che ho in merito ad altri ragazzi, a partire dalla scuola elementare sino alle superiori, preparandoli per la gara mondiale First Lego League – ha poi proseguito Mirulla –. Quest’anno, per via di diversi motivi, sia lavorativi che universitari, non ho potuto seguirli in prima persona. Ed è così che, durante le pause pranzo o la sera, mi sono dilettato nel creare un progetto per loro che fosse di riconoscimento alle gare”.

Tuttavia, la LEGO ha approvato il progetto proprio il giorno dopo. “I ragazzi non ne hanno usufruito ma sicuramente la città di Catania ne potrà trarre vantaggio in termini di visibilità nel mondo – ha raccontato Giovanni –. Il mio rapporto con Catania è una sorta di amore e odio: amo la storia che c’è dietro ogni via, ogni angolo, ogni monumento di questa città e trovo che abbia molto per affascinare ma al contempo non riesco a soddisfare a pieno le mie passioni. Diciamo che non è tanto “tecnologica” ha poi aggiunto lo studente UNICT.

In merito alla realizzazione del progetto, Giovanni ha raccontato che la parte più difficile da realizzare è stata quella della base del “Liotru”. “Per quanto possa essere strano, la parte più complessa è stata la base: imitare la forma della scalinata in pietra lavica con pezzi LEGO esistenti ha richiesto un po’ di tempo in più. Fatta la scalinata, il resto è venuto da se facendo riferimento a foto panoramiche e non. La parte che ho preferito? Sicuramente vederlo completo e pensare immediatamente a costruirlo”. Inoltre, per riprodurre fedelmente il Liotru anche nei colori, LEGO dovrebbe produrre dei mattoncini appositi che riprendano la stessa sfumatura di colore della pietra lavica e del bianco-rosa del marmo.

E per il futuro? “Credo che proseguirò gli studi nel campo della robotica. Ho in cantiere un progetto a riguardo molto più grande ma non voglio svelare nulla al momento” ha concluso il 24enne catanese.