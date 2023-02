Maluma in concerto a Catania: data e orario dell’evento

In arrivo il concerto di Maluma a Catania in occasione del Wave Summer Music dell'estate 2023: tutte le info riguardo data e orario.

Un altro grande evento musicale caratterizzerà l’estate catanese: infatti, è stato annunciato un concerto di Maluma nella città etnea. La tappa, prevista per il 5 luglio alla Villa Bellini di Catania alle ore 21:30, rientretà nella rassegna del Wave Summer Music e le prevendite sono già aperte sul sito TicketOne.

Maluma, cantante colombiano classe 1994, ha oltre 18 milioni di copie vendute in tutto il mondo e streaming record, ed è diventato un punto di riferimento nella musica latinoamericana urbana. Vincitore di un premio Latin Grammy, ha collaborato con grandi nomi della musica internazionale come Madonna, Jennifer Lopez, Shakira, Ricky Martin e, di recente, anche con The Weeknd.

Inoltre, il cantante ha ricevuto 8 nomination al Premio Lo Nuestro e una candidatura ai Grammy Awards nella categoria Best Album Urbano grazie al suo ultimo album “The Love & Sex Tape”.