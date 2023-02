Si aggiunge all'elenco di concerti fissati per quest'estate in Sicilia, ora, quello di Guè. I dettagli.

Tra gli artisti che quest’estate raggiungeranno la Sicilia per calcare un palco e far divertire il proprio pubblico c’è anche Guè, a molti ancora noto come Gué Pequeno.

Il rapper ha recentemente annunciato il Guè Live 2023, il suo tour estivo che lo porterà in giro per la Penisola. Questo prenderà avvio il prossimo 9 luglio, da Torino.

Prima della chiusura, Guè farà tappa anche nell’Isola. Il prossimo 30 luglio sarà, di fatto, a Mondello (Palermo).