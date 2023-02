Catania, un biglietto unico per i musei civici della città: info e tariffe

Un biglietto unico per i siti culturali del sistema museale civico di Catania: tutte le informazioni utili e le tariffe della nuova iniziativa etnea.

Il comune di Catania ha lanciato una nuova iniziativa turistica: si tratta del “Biglietto Unico del Sistema Museale Civico”, attraverso il quale sarà possibile offrire ai visitatori della città un formula più semplice ed economicamente conveniente per vivere la città etnea. La nuova iniziativa culturale dell’amministrazione comunale è una pratica comune in molte città europee, e il suo lancio anche per i musei civici etnei permetterà di far allineare Catania con le gli altri grandi centri culturali del continente, offrendo un servizio a vantaggio dei visitatori.

Il biglietto unico consisterà in una card che avrà una durata specifica, permetterà l’accesso ai musei civici della città e sarà disponibile in diverse formule, a seconda delle esigenze dei visitatori. La card sarà valida tre giorni e i siti culturali che saranno visitabili grazie al suo acquisto saranno i seguenti: Palazzo della Cultura, con il Museo Emilio Greco, il Museo di Castello Ursino, il Museo Vincenzo Bellini e il camminamento di gronda della Chiesa monumentale San Nicolò l’Arena.

Per quanto riguarda le varie tariffe previste per l’acquisto della card, che potrà essere effettuato nelle biglietterie dei siti culturali coinvolti, saranno disponibili le seguenti modalità:

Biglietto unico Family (per 2 adulti e 2 ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 18 anni): 30 euro;

12 euro; biglietto unico 2 persone: 20 euro.

Per il Castello Ursino, in occasione di mostre temporanee, al costo del biglietto unico andranno aggiunti 4 euro (saranno 2 euro per ragazzi tra gli 11 e i 18 anni).

In alternativa alla card, sarà comunque possibile visitare i siti culturali singolarmente, a seconda delle propie esigenze, alle seguenti tariffe: