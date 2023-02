A Piano Battaglia è conta di incidenti: tra i feriti anche una bambina

Per la località montana di Piano Battaglia è stato un altro fine settimana affollato di gitanti e molti interventi assistiti dalle squadre del SASS. Tra i feriti anche una bambina.

Per la località montana di Piano Battaglia è stato un altro fine settimana impegnativo affollata di gitanti con 14 interventi del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, di cui 5 per incidenti provocati da “slittini pirata” o sciatori inesperti, otto per malori causati nella maggior parte dalla scarsa preparazione fisica o dall’abbigliamento inadeguato e i rimanenti per cadute autonome sulla neve.

Gli interventi sono stati delle squadre del SASS che hanno garantito l’assistenza ed il pronto soccorso nei fine settimana durante il periodo di innevamento con il supporto della guardia medica dell’Asp di Palermo e del 118. In servizio, grazie alla convenzione stipulata dai Comuni di Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Isnello e Collesano, anche un’ambulanza della Croce Rossa di Campofelice di Roccella.

Negli ultimi giorni tra i gitanti coinvolti sul pianoro della località montana troviamo una bambina di 6 anni di Altavilla Milicia e una ventiquattrenne di Partanna che hanno riportato la distorsione di una caviglia; una quarantacinquenne di Termini Imerese, una diciannovenne di San Vito Lo Capo e una ventiduenne di Termini Imerese hanno riportato traumi spinali.