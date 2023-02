Carnevale di Misterbianco 2023: prossimi appuntamenti e ospiti attesi

Carnevale di Misterbianco 2023: alle porte appuntamenti imperdibili, all'insegna del divertimento. I dettagli estrapolati dal programma di quest'edizione.

Carnevale di Misterbianco 2023: si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, almeno nel Catanese. Ora l’evento in questione, amato tanto dagli adulti quanto dai bambini, entra davvero nel vivo. Se è vero che già ieri, domenica 12 febbraio, si è tenuta una prima colorata sfilata per le vie del Comune, bisognerà anche precisare che altri allettanti appuntamenti sono dietro l’angolo.

Il programma del Carnevale di Misterbianco 2023 risulta, di fatto, particolarmente ricco: di seguito i prossimi appuntamenti previsti, gli stessi che gli interessati dovranno segnare in calendario.

Carnevale di Misterbianco 2023: programma stilato e ospiti attesi

Gli appuntamenti interni al programma del Carnevale di Misterbianco 2023, combinazione vincente di tradizione e divertimento, sono per certo numerosi e disparati. Andrà citata, per esempio, la sfilata delle scuole in maschera nel Centro Storico del Comune, attesa per giovedì 16 febbraio 2023, dalle ore 10:00.

Grande attesa anche per venerdì 17 febbraio, giorno in cui i The Kolors terranno un concerto gratuito, presentato da Agata Reale. L’appuntamento con il gruppo musicale vincitore della quattordicesima edizione del noto talent show Amici di Maria De Filippi è fissato per le ore 19:30.

Quella di sabato 18 febbraio sarà la data riservata alla gran sfilata di costumi (a partire dalle ore 18:00), oltre che a tante risate: ad animare l’evento, di fatto, il duo comico I Soldi Spicci. Presenterà Salvo La Rosa.

Il giorno dopo il “Défilè dei costumi più belli della Sicilia”, alle ore 16:30, prenderà avvio un’altra gran sfilata di costumi: a vestire i panni della madrina dell’evento di domenica 19 febbraio 2022 sarà Manuela Arcuri.

Il programma del Carnevale di Misterbianco 2023 riporta, tra il resto, i seguenti appuntamenti:

per lunedì 20 febbraio 2023 , alle ore 21:30, Gran ballo del Ducato di Misterbianco: festa in maschera stile ‘800 ;

, alle ore 21:30, Gran ballo del Ducato di Misterbianco: ; per martedì 21 febbraio 2023, alle ore 16:30, Gran sfilata di costumi.

Il programma riferisce, tra il resto, anche di un Museo del Carnevale, maccheronate ed animazione riservata ai più piccoli.