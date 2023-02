Carnevale di Acireale 2023: il programma completo

Il carnevale di Acireale anche quest'anno ha radunato tantissime famiglie ed appassionati, di seguito vi proponiamo diverse curiosità al riguardo ed il programma completo.

Il carnevale di Acireale è ormai nel bel mezzo del suo ricco programma che coinvolge tutte la fasce di età e chiunque abbia voglia di divertirsi, passare una giornata in maschera o magari semplicemente ammirando le opere di moltissimi appassionai della festa o di artisti.

Storie e tradizioni del carnevale di Acireale

Il carnevale di Acireale ha una lunghissima storia, nel corso dei secoli si è arricchita sempre di più con vari usi e costumi: nel settecento si unirono ai festeggiamenti i cosiddetti “Abbatazzi”, poeti bravi nell’improvvisare rime per le strade con lo scopo di far divertire visitatori e partecipanti. Un’altra tradizione nata circa negli anni dell’ottocento è quella che riguarda la sfilata di “Lando”, in particolare carrozze trainate da cavalli riservati alla gente più nobile della città che a loro volta lanciavano confetti ai cittadini.

Una caratteristica fondamentale e da sempre presente è quello dell’allestimento floreale, per questo si possono ammirare moltissimi carretti infiorettati. Mentre un’altra tradizione sviluppatasi sin dai primi carnevali che è presente oggigiorno è la parata medievale “Tre re a corte di carnevale”. Infine, tra le tante maschere buffe, particolari e anche artistiche, la più famosa ed usata rimane quella di Peppe Nappa, che raffigura un servo sciocco molto pigro, indolente goloso ma anche capace di acrobazie formidabili.

Il programma del carnevale di Acireale 2023

Lunedi 13 febbraio: esposizione del carro del Comune “Re di Carnevale” in piazza Duomo, alle ore 20 in piazza Duomo vi saranno le bande storiche Acesi in concerto;

Martedì 14 febbraio: esposizione del carro del Comune “Re di Carnevale” in piazza Duomo, alle ore 21 Giò D’Angi in concerto in piazza Duomo;

Mercoledì 15 febbraio: esposizione del carro del Comune “Re di Carnevale” in piazza Duomo, , alle ore 21 lo spettacolo della “Next Generation” in piazza Duomo;

Giovedì 16 febbraio: esposizione del carro del Comune “Re di Carnevale” in piazza Duomo, alle ore 16:30 sfilate scuole in maschera lungo il circuito, mentre alle ore 21 lo spettacolo con le scuole di danza in piazza Duomo;

Venerdì 17 febbraio: esposizione del carro del Comune “Re di Carnevale” in piazza Duomo, alle ore 11 “Pazza Duomo”, alle 17:30 concorso bambini in maschera presso il Circo in piazza Cappuccini, infine alle ore 21 “Carnival Beat Festival” in piazza Duomo;

Sabato 18 febbraio: a partire dalle 9:30 la sfilata scuole in maschera lungo il circuito, si prosegue alle 10 col posizionamento dei carri lungo il circuito, alle 16 la Gran parata dei carri Allegorico Grotteschi lungo il circuito, alle ore 18.30 il torneo “Acireale Cup” presso Royal Sport ed infine alle 21:30 lo spettacolo “Mania ’90 festival” in piazza Duomo;

Domenica 19 febbraio: dalle 8 alle 12 il Gran Prix “Trofeo carnevale di Acireale”, alle ore 15 la Gran parata dei carri Allegorico Grotteschi lungo il circuito, alle 18:30 il torneo “Acireale Cup” presso Royal Sport e per finire alle 21:30 spettacolo in piazza Duomo;

Lunedì 20 febbraio: esposizione del carro del Comune “Re di Carnevale” in piazza Duomo, alle ore 10 la parata con i carri infiorati lungo il percorso, alle 16:30 sfilate scuole in maschera lungo il circuito, alle 21 Live Show condotto da Carmelo Caccamo e Cristiano Di Stefano;

Martedì 21 febbraio: dalle 10 alle 21 la gran parata dei carri Allegorico Grotteschi lungo il circuito, alle 21 Live Show condotto da Carmelo Caccamo e Cristiano Di Stefano ed in conclusione alle 23 la premiazione dei concorsi in piazza Duomo.

In giorni specifici è necessario pagare un ticket di 7 euro per accedere al Carnevale.