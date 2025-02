Sanremo 2025: la seconda serata di Sanremo 2025, in onda stasera mercoledì 12 febbraio su Rai 1 alle 20.40 circa, promette emozioni e spettacolo con l’esibizione di 15 cantanti in gara. Il conduttore Carlo Conti sarà affiancato dai co-conduttori Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, che guideranno la serata ricca di esibizioni e momenti speciali.

La scaletta della seconda serata

Durante la seconda serata di Sanremo 2025, gli spettatori vedranno esibirsi 15 artisti in gara, tra cui Achille Lauro, Elodie, Fedez, Giorgia, Francesco Gabbani, Irama, Noemi, e molti altri. Inoltre, nella seconda parte della serata si svolgerà la gara delle Nuove Proposte, con Alex Wyse, Maria Tomba, Settembre e Vale LP e Lil Jolie. I due artisti più votati passeranno alla terza serata del Festival.

Votazioni e sistema di giudizio di Sanremo 2025

Per la seconda serata di Sanremo 2025, il sistema di votazione prevede una combinazione di televoto e giuria. Il televoto peserà per il 50% del voto complessivo, con l’altro 50% attribuito alla giuria delle radio. Al termine delle esibizioni, verrà stilata una classifica provvisoria con le prime cinque posizioni. Per quanto riguarda le Nuove Proposte, gli artisti saranno giudicati da tre giurie: televoto (34%), giuria della sala stampa, tv e web (33%) e giuria delle radio (33%).

Ospiti della seconda serata di Sanremo 2025

Gli ospiti della seconda serata di Sanremo 2025 arricchiranno il programma con esibizioni e interviste. Tra gli ospiti di questa serata ci saranno Damiano David e la campionessa di pattinaggio su ghiaccio Carolina Kostner, che racconterà l’inizio del viaggio della fiaccola per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Inoltre, il palco ospiterà il cast del film “Follemente” e i protagonisti delle fiction Rai, come quelli di “Belcanto” e “Champagne – Peppino di Capri” La musica e l’intrattenimento si intensificheranno con il collegamento da piazza Colombo con BigMama.

La serata terminerà dopo l’1.05 e sarà seguita dal DopoFestival, condotto da Alessandro Cattelan insieme a Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo.