La serata del 3 febbraio si è conclusa con uno spettacolo che resterà impresso negli occhi dei migliaia di fedeli e turisti accorsi in piazza. Non solo il tradizionale fragore dei fuochi pirotecnici, ma una vera e propria celebrazione artistica che ha suggellato l’apertura dei festeggiamenti per la Santa Patrona.

Un’armonia indimenticabile

Le immagini catturano la straordinaria performance che ha visto protagonisti:

Il Coro Lirico Siciliano e i “Fanciulli di Agata” , magistralmente guidati dal maestro Francesco Costa .

L’Orchestra giovanile del Conservatorio “Vincenzo Bellini”, diretta dal maestro Giuseppe Romeo.

Il racconto della serata

È stata una degna conclusione per la prima giornata di festa: un momento in cui la tradizione più autentica si è fusa con l’eccellenza musicale, unendo in un unico coro devozione e stupore. Un omaggio solenne che ha confermato, ancora una volta, il legame indissolubile tra Catania e la sua “Santuzza”.

