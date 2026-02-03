La serata del 3 febbraio si è conclusa con uno spettacolo che resterà impresso negli occhi dei migliaia di fedeli e turisti accorsi in piazza. Non solo il tradizionale fragore dei fuochi pirotecnici, ma una vera e propria celebrazione artistica che ha suggellato l’apertura dei festeggiamenti per la Santa Patrona.
Un’armonia indimenticabile
Le immagini catturano la straordinaria performance che ha visto protagonisti:
-
Il Coro Lirico Siciliano e i “Fanciulli di Agata”, magistralmente guidati dal maestro Francesco Costa.
-
L’Orchestra giovanile del Conservatorio “Vincenzo Bellini”, diretta dal maestro Giuseppe Romeo.
Il racconto della serata
È stata una degna conclusione per la prima giornata di festa: un momento in cui la tradizione più autentica si è fusa con l’eccellenza musicale, unendo in un unico coro devozione e stupore. Un omaggio solenne che ha confermato, ancora una volta, il legame indissolubile tra Catania e la sua “Santuzza”.
Video in aggiornamento…