Sicilia, raccoglie petardo inesploso: bimbo di 10 anni rischia di perdere la mano

Un bambino di 10 anni in Sicilia ha raccolto un petardo inesploso che ha deflegrato: il piccolo rischia di perdere la mano.

È successo a Vittoria, in provincia di Ragusa: un bambino di 10 anni ha raccolto un petardo inesploso e adesso rischia di perdere la mano. Infatti, il petardo è scoppiato non appena il bambino l’ha raccolto mentre si trovava in compagnia di alcuni amici nel territorio tra Vittoria e Acate. Una volta raccolto il petardo, questo gli è esploso in mano e i suoi compagni sono corsi a chiamare i soccorsi.

Le prime cure al piccolo sono arrivate all’ospdale Guzzardi di Vittoria, con l’intervento del 118 e della Polizia di Stato. Tuttavia, successivamente è stato necessario il trasferimento in elisoccorso all’ospedale “Cannizzaro” di Catania.