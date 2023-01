Lavoro Sicilia: STMicroelectronics, Penny Market e IKEA assumono

Lavoro Sicilia, varie aziende cercano personale nell'Isola. Di seguito, le offerte più interessanti per lavorare con STMicroelectronics, Penny Market e IKEA.

Lavoro Sicilia: STMicroelectronics, Penny Market e IKEA cercano nuovo personale da assumere per i punti vendita, gli stabilimenti e le sedi situate in giro per tutta l’Isola. Ecco quali sono le offerte più interessanti con tutte le informazioni necessarie per poter inoltrare la propria candidatura.

Lavoro Sicilia: STMicroelectronics

L’ azienda italo-francese per la produzione di componenti elettronici a semiconduttore è alla ricerca di personale da collocare presso lo stabilimento di Catania. Diverse sono le posizioni aperte, anche grazie al nuovo impianto, oltre al già presente, nella città etnea. Ecco, di seguito, alcune delle posizioni più interessanti per potersi candidare:

Project Manager;

Technical Marketing;

Product Marketing;

Business Planning;

Central Engineering;

Package Engineer.

Per informazioni su mansioni e requisiti da soddisfare per inoltrare la propria candidatura, si rimanda al sito di STMicroelectronics, alla sezione carriere.

Subito lavoro Sicilia: Penny Market

La catena tedesca di supermercati discount è alla ricerca di personale da collocare presso i punti vendita di Palermo, in via Greco, e di Marsala (TP). In entrambi, la figura ricercata è quella di un Addetto alla Vendita e al Banco Gastronomia. La risorsa dovrà svolgere le seguenti mansioni:

Procedure di sanificazione di reparto e attrezzature di lavoro;

Controllo delle anomalie qualitative e quantitative;

Allestimento del banco in area vendita secondo le indicazioni aziendali;

Servizio al banco e supporto alla clientela;

Supporto ai colleghi nelle attività di cassa e rifornimento degli scaffali.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

Ottime capacità organizzative;

Proattività;

Voglia di fare e spirito di squadra.

Offerte lavoro Sicilia: IKEA

L’azienda multinazionale svedese specializzata nella vendita di mobili, complementi d’arredo e altra oggettistica per la casa, cerca personale da collocare a Catania, unico punto vendita in Sicilia. Le figure ricercate sono quelle di Addetto/a alla Ristorazione Part-Time e di Addetto/a alla Logistica Part-Time.

L’Addetto/a alla Ristorazione Part-Time dovrà svolgere le seguenti mansioni:

Lavorare all’interno di differenti aree della ristorazione (bar caffetteria, ristorante e mensa interna, Bistrot street-food e Bottega Svedese);

Applicare la strategia commerciale e suggerendo soluzioni a problemi riscontrati dai feedback dei clienti;

Tenere pulita e in ordine l’area di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza.

I requisiti da soddisfare sono i seguenti:

Esperienza di lavoro (anche breve) nel settore della ristorazione;

Preferibilmente un titolo di studio affine al mondo della ristorazione;

Forte passione per il mondo della ristorazione;

Ottime capacità di lavorare in un ambiente dinamico e veloce.

L’Addetto/a alla Logistica Part-Time dovrà svolgere le seguenti mansioni:

Verificare e assicurare la disponibilità dei prodotti e, insieme ai colleghi del team commerciale, intervenire per limitare l’impatto di eventuali indisponibilità sui clienti;

Ottimizzare l’efficienza del flusso merci verificando che le previsioni operative del negozio siano in linea con i parametri d’ordine e le capacità dei posti vendita disponibili;

Ottimizzare la parte di self-service, in modo da portare la customer experience a un livello sempre migliore;

Preparare gli ordini che arrivano dal sito www.ikea.it, in modo da renderli disponibili ai visitatori che vengono in negozio per il ritiro;

Preparare bancali, organizzare la merce.

I requisiti da soddisfare sono i seguenti: