Meteo Sicilia, allerta gialla su tutta l’Isola: forti temporali in arrivo

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ha diramato lo stato di allerta "gialla" su tutta la Sicilia, invitando gli abitanti alla prudenza.

Alla fine, l’inverno ha fatto la sua comparsa anche in Sicilia: dopo lunghe settimane caratterizzate da alte temperature tipicamente primaverili, negli ultimi giorni il freddo tipico delle giornate invernali ha fatto la sua comparsa sull’Isola, non solo abbassando le temperature, ma portando con sé una forte instabilità, con nubifragi e forti venti su tutta l’Isola.

Anche per la giornata di oggi, 25 gennaio 2023, questa forte instabilità delle condizioni meteo in Sicilia sarà la protagonista assoluta: per questo motivo, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato lo stato di allerta “gialla” per il rischio meteo – idrogeologico e idraulico su tutta l’Isola, allertando i civili sulla possibilità, almeno fino a mezzanotte, del verificarsi di forti temporali su alcune zone della Sicilia.

In particolare, sul bollettino è possibile leggere come, durante la giornata di oggi, vi saranno precipitazioni “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, meridionali ed orientali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”, e ancora, “isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

La Sicilia, dunque, avrà ancora una giornata caratterizzata dalle forti piogge: sia nel Palermitano che nel Catanese, ad esempio, dal pomeriggio in poi si potrebbero verificare fenomeni temporaleschi e precipitazioni definite, da ilMeteo.it, “modeste”. Per questo motivo, la Protezione Civile siciliana invita gli abitanti dell’Isola alla massima prudenza: il maltempo, almeno fino alla fine del mese, sarà il protagonista assoluto delle giornate siciliane.