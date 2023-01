Baustelle in concerto a Catania: la data dell’evento etneo

Baustelle in concerto a Catania: nel corso dei prossimi mesi, la città etnea potrà ospitare una delle tappe del tour della nota band italiana.

I Baustelle tornano ad esibirsi nella città etnea: l’annuncio di una data del tour prevista a Catania è stato dato in giornata. Infatti, il noto gruppo indie rock italiano, originatosi nel 1996 in Toscana, ha annunciato l’avvio di un nuovo tour per il 2023 e, tra le città nelle quali si esibiranno è presente anche quella etnea. Il tutto dopo l’annuncio del sold out del tour primaverile nei principali club italiani.

In particolare, il concerto dei Baustelle a Catania è previsto per il 19 agosto 2023 alle ore 21, come tappa dell’Elvis Tour. L’evento sarà ospitato dalla cornice etnea dei concerti estivi, vale a dire la Villa Bellini, fulcro dell’edizione 2023 della rassegna “Sotto il Vulcano Fest”. Per coloro i quali fossero interessati all’acquisto dei biglietti, essi saranno disponibili online sul sito degli organizzatori Puntoeacapo Concerti e sui circuti abituali a partire dal 20 gennaio 2023, mentre dal 25 gennaio saranno disponibili anche nei punti vendita.