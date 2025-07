Sabato 19 luglio 2025, Lazza arriva a Catania con il suo Locura Summer Tour, per un evento molto atteso a Villa Bellini. L’appuntamento siciliano rientra nel programma del Wave Summer Music 2025, festival itinerante organizzato da Giuseppe Rapisarda Management, e si inserisce anche nel cartellone ufficiale del Catania Summer Fest, promosso dal Comune. Si prevede il pubblico delle grandi occasioni per una delle tappe più calde dell’estate musicale in Sicilia.

Un tour da record per l’artista dei primati

Il Locura Summer Tour, prodotto da Vivo Concerti, è una vera e propria celebrazione della carriera di Lazza, che sul palco porta una setlist in grado di attraversare tutte le tappe del suo percorso musicale. Con oltre 6 miliardi di stream, 1 Disco di Diamante, 105 Dischi di Platino e 49 Dischi d’Oro, Lazza è oggi tra gli artisti italiani più ascoltati e premiati. Dopo il successo nei palazzetti italiani a inizio anno e il tour nei club europei ad aprile, l’artista è stato protagonista anche di un evento memorabile il 9 luglio allo Stadio San Siro, che ha segnato la sua consacrazione definitiva.

Le prossime tappe del Locura Summer Tour 2025

Dopo l’esibizione a Catania, il Locura Summer Tour proseguirà con altri appuntamenti estivi in tutta Italia. Lazza sarà infatti il 24 luglio a Salerno (Salernosounds), il 26 luglio a Cosenza (Summer Arena), l’8 agosto a Lecce (Oversound Music Festival), il 10 agosto a Cinquale (Vibes Summer Festival), il 13 agosto a Riccione (Versus Festival) e il 15 agosto a Olbia (Red Valley Festival). Un calendario fitto, all’insegna della musica live, che porterà l’energia del rapper milanese in tutta la Penisola.