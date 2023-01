Allerta gialla in Sicilia, previsti temporali: l’avviso della Protezione Civile

Allerta gialla in Sicilia: la Protezione Civile ha diramato un bollettino meteo in cui si avverte la popolazione dei possibili temporali per domani.

Meteo Sicilia: è prevista un’allerta gialla per alcune zone dell’area dell’Isola. Infatti, secondo quanto riportato nel bollettino rilasciato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la Sicilia, nel corso della giornata di domani, 20 gennaio 2023, sono attesi rovesci a carattere temporalesco su tutta l’Isola.

Inoltre, in particolar modo nelle zone che rientrano nelle province di Trapani, Palermo e parte di quella di Agrigento, è stata diramata un’allerta gialla per rischio di temporali. Il rischio evidenziato è di tipo idrogeologico e idraulico per i temporali che potrebbero colpire le zone indicate nel corso della giornata di domani. In considerazione del rischio presentato, la Protezione Civile raccomanda prudenza ai cittadini siciliani, sia coloro i quali risiedono nelle aree coinvolte dall’allerta gialla, sia per il resto della Sicilia dove sono previsti temporali.