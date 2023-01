Catania, Ermal Meta in concerto: la data

Il cantautore italo-albanese arriva a Catania con il suo tour: di seguito le informazioni principali.

La tournée del cantautore italo-albanese Ermal Meta è stata interamente riprogrammata per la primavera 2023. Le vigenti norme restrittive dovute al Covid-19, infatti, hanno rallentato la preparazione del tour causando ritardi nella produzione e nell’allestimento.

Il concerto di Catania, inizialmente previsto l’1 aprile 2022, è stato dunque rinviato alla nuova data del 3 aprile 2023, sempre nella stessa location, cioè il Teatro Metropolitan, alle ore 21:00.

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data, ma continua la vendita sui vari siti come www.puntoeacapo e TicketOne.