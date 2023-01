Catania, minacce e violenze contro l’ex compagna: stalker ai domiciliari

A Catania, un 35enne vessava da anni l'ex compagna con minacce e violenze perché non accettava il suo rifiuto alla loro relazione.

Un uomo di 35 anni è stato indagato per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex convivente: l’uomo in questione è destinato agli arresti domiciliari con dispositivo elettronico. La misura cautelare è stata emessa dal gip del tribunale etneo ed eseguita dai carabinieri della stazione di Librino.

Dalle indagini si ritiene che le continue violenze psicologiche e fisiche sarebbero andate avanti anche in presenza di un figlio minorenne. Il motivo che ha portato il 35enne agli arresti domiciliari a compiere le seguenti azioni sarebbe il rifiuto al termine della convivenza deciso dalla compagna. Tra il 202o ed il 2022, l’uomo avrebbe tempestato di minacce la donna 33enne, l’ultima minaccia è in occasione del compleanno di uno dei loro figli, perché quest’ultima si rifiutava di parlare al telefono con lui e di incontrarlo.