Catania è tra le città più “maleducate” d’Italia: la classifica nazionale

Secondo un'indagine, la città di Catania sarebbe tra le più "maleducate" d'Italia: ecco la classifica e le altre posizioni.

Uno studio ha preso in esame comportamenti ed atteggiamenti considerati più educati ma anche maleducati dagli italiani, la nostra Isola è protagonista in positivo negativo. Tra le città più generose ed educate d’Italia troviamo Messina che si piazza al sesto posto della classifica stilata da “Preply”, al primo posto troviamo Padova. Dalla classifica emerge anche Palermo al nono posto.

La piattaforma globale di apprendimento delle lingue, ha realizzato anche uno studio sui comportamenti maleducati più diffusi, stilando una classifica nazionale in negativo. La Sicilia è protagonista anche nella lista delle “città più maleducate d’Italia” con Catania che si piazza seconda dietro alla citta di Venezia.

I criteri di giudizio sono: passare molto tempo al cellulare in pubblico, guardare video (sempre in pubblico), non dare la precedenza nel traffico, non rallentare alla guida quando si passa vicino ai pedoni, non lasciare la mancia. Gli esperti di “Preply” dal 2 al 7 novembre 2022, hanno intervistato 1.558 Italiani che abitano nelle 19 città partecipanti al sondaggio condotto da Censuswide, residenti da almeno 12 mesi.