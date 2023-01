Sicilia, bimba morta in grembo: medici sotto inchiesta per omicidio colposo

Sicilia, 13 medici sono indagati per omicidio colposo. Secondo le accuse, hanno provocato la morte di una bimba del grembo della madre. Disposta autopsia.

Sono 13 i medici indagati per l’ipotesi di reato di omicidio colposo, in quanto ritenuti responsabili della morte di una bimba ancora nel grembo della madre. I fatti risalgono a dicembre scorso, quando la madre si è recata all‘ospedale Barone Lombardo di Canicattì 8 giorni prima della tragedia, per una delle ultime visite prima del parto, segnalando al medico di avere avuto la pressione arteriosa alta e dei valori ematici anomali. Tuttavia, quanto segnalato dalla donna non avrebbe portato ad alcun tipo di accertamento o ricovero per potersi accertare delle sue condizioni di salute.

Il 27 dicembre la donna si è recata nuovamente in ospedale, dove è stata rilevata l’assenza di battito cardiaco della piccola ancora in grembo, con conseguente decesso. I genitori, una coppia di Delia, in provincia di Caltanissetta, hanno sporto denuncia, facendo così partire l’inchiesta.

Disposta autopsia sul corpo della piccola che si trova nella camera mortuaria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, incarico formalizzato ad un collegio di esperti.