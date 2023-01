La Sicilia è tra le mete da visitare nel 2023: la classifica “Best Place to Visit”

Secondo la classifica di Big 7 Travel, la Sicilia è tra i 23 luoghi da visitare durante il nuovo anno, superando nella classifica anche Messico, Turchia e Scozia.

L’anno è appena iniziato ma con una bella novità per la Sicilia che si conferma una delle mete da visitare per il 2023 rientrando nella classifica “Best Place to Visit”, e confermando che il 2023 è l’anno dei viaggi dopo un periodo trascorso tra incertezze e varie restrizioni è evidente il bisogno di recuperare il tempo perduto.

Il sito Big 7 Travel ha fatto un approfondimento sui 23 posti da visitare nel 2023, tra le quali ha inserito anche l’Isola maggiore italiana. Nello specifico, in questa classifica si trova la Sicilia, che si posiziona all’11esimo posto scavalcando mete come il Messico, la Scozia e la Turchia. Infine, sul podio si trovano rispettivamente la Giordania, Guyana e Buthan e “in fondo” alla lista dei Best Place to Visit si trova il Pakistan.