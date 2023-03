Turismo, Catania tra le mete più gettonate per Pasqua 2023: i dati

Per le vacanze di Pasqua 2023, Catania si rivela la seconda meta preferita dai turisti tedeschi: i dati di Jetcost.it.

Il periodo delle vacanze di Pasqua, si sa, spesso viene sfruttato per viaggiare. Quest’anno, molti degli europei che hanno deciso di cogliere questa occasione stanno scegliendo l’Italia, che torna ancora una volta in vetta, probabilmente per il piacevole clima primaverile, la bellezza dei luoghi e la ricca offerta enogastronomica.

A rivelare la popolarità del Bel Paese per Pasqua 2023 è il motore di ricerca di voli e hotel Jetcost.it, che regolarmente analizza le ricerche effettuate attraverso il suo sito, in modo da ottenere dati molto affidabili visto che si tratta di ricerche reali e non di sondaggi.

L’Italia si trova seconda tra le scelte, dietro solo alla Spagna e prima del Portogallo. I dati, inoltre, indicano che una buona parte dei viaggiatori ha optato per Catania, che è diventata la seconda città più richiesta dai tedeschi, l’ottava per britannici e olandesi e settima per i francesi. La prima è Roma, la capitale, mentre Catania è subito seguita da Napoli e Bari. Palermo, invece, è la sesta città preferita di tedeschi e francesi.

Si evidenzia anche che le ricerche di voli da parte dei turisti europei sono aumentate del 20%, mentre quelle di alberghi sono aumentate del 30% rispetto alla Pasqua del 2019, l’anno prima della pandemia.