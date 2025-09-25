Lavoro Sicilia: Se sei alla ricerca di nuove opportunità di lavoro in Sicilia, oggi sono disponibili diverse offerte interessanti in tutta l’isola. Le posizioni aperte coprono città come Catania, Palermo, Messina, Siracusa, Trapani, Enna, Modica e Aci Sant’Antonio, con ruoli per professionisti, tecnici e giovani in cerca di apprendistati
Offerte di lavoro Sicilia
Ecco le principali posizioni attive:
- Adecco Italia cerca un assistente di direzione a Catania;
- Alfio Motta srl assume un gastronomo a Catania;
- Sincol ricerca un capo cantiere con esperienza quinquennale a Palermo;
- Prezzemolo & Vitale assume un macellaio/addetto macelleria part-time e full-time a Palermo;
- COMETEK SRL seleziona un assistente al magazzino a Messina;
- SuperProf ricerca un insegnante di inglese per Siracusa;
- Scautotrasporti srl assume autisti con patente C+CQC a Trapani;
- ALCOTT cerca uno store manager a Enna;
- Deichmann Calzature srl ricerca un tirocinante addetto/a alle vendite a Modica;
- Business Call srl seleziona un impiegato back office ad Aci Sant’Antonio (CT);
Lavoro Sicilia: I settori più richiesti
Il mercato del lavoro Sicilia mostra grande varietà e dinamicità. I settori più attivi sono quelli della ristorazione e della vendita al dettaglio, ma non mancano opportunità per professionisti tecnici, geometri, esperti di contabilità e amministrazione. Il turismo rimane un settore strategico, soprattutto in vista delle prossime stagioni estive nei resort e negli hotel dell’isola. Sono inoltre presenti diverse opportunità di apprendistato, generalmente rivolte ai giovani tra i 18 e i 29 anni.
Come candidarsi e rimanere aggiornati
Per rimanere informati sulle nuove opportunità di lavoro in Sicilia, è utile consultare:
- portali di ricerca lavoro come Indeed, Manpower, LinkedIn, Jooble, Jobrapido, WhatJobs e BeBee;
- piattaforme regionali come Silav;
- il portale Siisl (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), attivo dal 18 dicembre 2024, per disoccupati, inoccupati o chi cerca un cambiamento professionale.