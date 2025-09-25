Lavoro Sicilia: Se sei alla ricerca di nuove opportunità di lavoro in Sicilia, oggi sono disponibili diverse offerte interessanti in tutta l’isola. Le posizioni aperte coprono città come Catania, Palermo, Messina, Siracusa, Trapani, Enna, Modica e Aci Sant’Antonio, con ruoli per professionisti, tecnici e giovani in cerca di apprendistati

Offerte di lavoro Sicilia

Ecco le principali posizioni attive:

Adecco Italia cerca un assistente di direzione a Catania;

cerca un a Catania; Alfio Motta srl assume un gastronomo a Catania;

assume un a Catania; Sincol ricerca un capo cantiere con esperienza quinquennale a Palermo;

ricerca un con esperienza quinquennale a Palermo; Prezzemolo & Vitale assume un macellaio/addetto macelleria part-time e full-time a Palermo;

assume un part-time e full-time a Palermo; COMETEK SRL seleziona un assistente al magazzino a Messina;

seleziona un a Messina; SuperProf ricerca un insegnante di inglese per Siracusa;

ricerca un per Siracusa; Scautotrasporti srl assume autisti con patente C+CQC a Trapani;

assume a Trapani; ALCOTT cerca uno store manager a Enna;

cerca uno a Enna; Deichmann Calzature srl ricerca un tirocinante addetto/a alle vendite a Modica;

ricerca un a Modica; Business Call srl seleziona un impiegato back office ad Aci Sant’Antonio (CT);

Lavoro Sicilia: I settori più richiesti

Il mercato del lavoro Sicilia mostra grande varietà e dinamicità. I settori più attivi sono quelli della ristorazione e della vendita al dettaglio, ma non mancano opportunità per professionisti tecnici, geometri, esperti di contabilità e amministrazione. Il turismo rimane un settore strategico, soprattutto in vista delle prossime stagioni estive nei resort e negli hotel dell’isola. Sono inoltre presenti diverse opportunità di apprendistato, generalmente rivolte ai giovani tra i 18 e i 29 anni.

Come candidarsi e rimanere aggiornati

Per rimanere informati sulle nuove opportunità di lavoro in Sicilia, è utile consultare: