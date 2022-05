Sicilia, una spiaggia tra le 5 più belle in Italia per il “The Guardian”

La Sicilia conquista ancora gli inglesi. La spiaggia di Calamosche tra le prime 5 spiagge più belle di Italia secondo il quotidiano inglese The Guardian.

Il quotidiano britannico, The Guardian, ha stilato la classifica delle spiagge più belle d’Europa e tra queste vi è anche un paradiso siciliano: si tratta della spiaggia di Calamosche, all’interno della riserva di Vendicari.

Questo paradiso siciliano è tra le spiagge più belle d’Europa e tra le cinque più belle in Italia secondo il “The Guardian”.

“Il fatto che faccia parte della riserva naturale di Vendicari e sia a quasi un miglio dal parcheggio, aiuta a fare in modo che questa spiaggia sabbiosa tra promontori rocciosi non diventi mai troppo affollata”, racconta la testata inglese. Si tratta di un luogo “selvaggio””, spiega il Guardian, ma poco distante dai gioielli architettonici di Noto e Siracusa, che consiglia di visitare assolutamente in un viaggio in Sicilia.

Gli altri paradisi italiani

Le altre 5 spiagge più belle d’Italia sono:

San Michele , all’interno del Parco regionale del Monte Conero;

, all’interno del Parco regionale del Monte Conero; Punta della Suina , a sud della cittadina di Gallipoli;

, a sud della cittadina di Gallipoli; Sa Colonia , nel sud della Sardegna;

, nel sud della Sardegna; Sperlonga, sul litorale tirrenico a sud di Roma, in provincia di Latina.

Restando in Sicilia, tra le 50 spiagge più belle d’Italia figurano per il The Guardian: Isola Bella, San Vito Lo Capo, Mondello, Cala Rossa, Scala dei Turchi, Cala Junco Panarea, Torre Conca Pollina, Isola dei Conigli Lampedusa.