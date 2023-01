Sicilia, maxi operazione antimafia in corso: perquisizioni e arresti

Una maxi operazione antimafia sta avendo luogo sin dalle prime ore dell'alba in Sicilia, coinvolgendo una gran parte del settore occidentale dell'Isola.

Una maxi operazione antimafia sta avendo luogo in queste ore, coinvolgendo una gran porzione della Sicilia occidentale: denominata “Condor”, nasce dalla convergenza con un’altra operazione antimafia, denominata “Xydi”, che ha avuto luogo lo scorso 2 febbraio 2021, e che ha portato a ben 23 arresti di fiancheggiatori del boss Matteo Messina Denaro, tra i quali due poliziotti e una penalista, Angela Porcello.

Per gli accusati, allora, le accuse furono gravissime: la penalista arrestata, infatti, aveva convertito il proprio studio di Canicattì in un vero e proprio quartier generale mafioso, veicolando all’esterno i messaggi del boss Giuseppe Falsone. L’inchiesta ha avuto la propria fine un mese fa, lo scorso 6 dicembre: momento nel quale, presso il tribunale di Palermo, sono state eseguite 15 condanne, tra le quali una a 15 anni e 4 mesi proprio per Angela Porcello e un’altra, invece, a 20 anni, per l’imprenditore associato alla mafia Buggea, compagno della penalista.

Dalla fine di quest’inchiesta, con il coordinamento da parte del pm Claudio Camilleri e del procuratore aggiunto DDA Paolo Guido, i carabinieri del Nucleo Investigativo agrigentino è nata “Condor”; l’investigazione ha raggiunto il suo apice con il blitz in corso proprio in questo momento tra i comuni di Canicattì, Licata, Palma di Montechiaro e parte dell’Agrigentino orientale.

Sin dalle prime luci dell’alba, oltre 100 carabinieri del comando provinciale di Agrigento e del ROS di Palermo, supportati dai militari dell’Arma di Enna, Palermo, Caltanissetta, Trapani e, infine, dallo squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, sono impegnati in circa 20 perquisizioni, che hanno portato anche all’arresto di ben 10 persone. Le accuse con le quali si procede e alle quali i fermati ora dovranno rispondere sono pesantissime: si tratta di una vera e propria associazione a delinquere mafiosa impegnata in numerose attività illegali, quali danneggiamenti a mezzo incendio, estorsioni e, infine, traffico di sostanze stupefacenti.