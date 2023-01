Metropolitana Catania, tratta Misterbianco-Paternò: pubblicato bando di gara

Prevista la realizzazione di ben cinque nuove stazioni.

Si punta ad arricchire la Metropolitana di Catania di nuove tratte e fermate. Compiuto oggi un nuovo passo volto a rendere l’ampliamento una realtà: il bando per la tratta metropolitana Misterbianco-Paternò è stato pubblicato dalla Ferrovia Circumetnea.

“Appena un mese fa la il traguardo che è stato appena raggiunto appariva un’utopia – ha ammesso il Deputato nazionale Francesco Ciancitto – . I fondi per sostenere la gara dell’intera tratta non bastavano più a causa dell’aumento dei costi delle materie prime. Il sogno accarezzato per decenni stava per svanire. La metropolitana fino a Paternò rischiava di restare un’incompiuta, forse per sempre”.

Da qui la mobilitazione di politici ed amministratori per avanzare la richiesta al Governo nazionale ed ottenere i fondi mancanti ma necessari. Ad oggi le risorse stanziate, arrivate dai fondi per l’esecuzione delle opere indifferibili del MIT previste nel PNRR, coprono poco più dell’80% della spesa (608 milioni di euro).

Secondo quanto riportato da fonti locali, la non totale copertura non preoccuperebbe FCE. In questa fase era importante mandare in gara l’intera tratta, per poter avviare un primo contratto applicativo. Si spera, ora, che con i ribassi d’asta e con eventuale ulteriori stanziamenti dello Stato o con la rimodulazione delle somme del Pnrr, si riesce a coprire i costi di realizzazione dell’intera opera e arrivare al secondo contratto applicativo.

La gara è stata dunque pubblicata e soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa anche da Salvo Fiore, Direttore della FCE.

L’opera

Si punta alla realizzazione di un tratta dalla lunghezza pari a 11,5 chilometri e che attraverserà il Comune di Misterbianco e la frazione di Piano Tavola, per arrivare a Paternò. Prevista, inoltre, la realizzazione di ben cinque stazioni: