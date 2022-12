Incidente mortale nel Catanese: la vittima è un uomo

Un incidente mortale si è verificato nel Catanese: a perdere la vita un uomo. Si attendono dettagli riguardo le cause del sinistro.

Un incidente mortale si è verificato a Gravina di Catania nel corso del pomeriggio di ieri, 29 dicembre. Il bilancio è di una vittima: si tratta di un uomo, il quale è rimasto coinvolto nell’incidente di via San Paolo. A dare l’annuncio è stato il sindaco di Gravina, tramite un post sulla pagina Facebook istituzionale nel quale ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia della vittima.

A causa del sinistro, la via è rimasta chiusa alla circolazione dei veicoli mandando il traffico in tilt, fino alla sua riapertura, avvenuta nel corso della serata di ieri. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente né l’identità della vittima.

In aggiornamento…