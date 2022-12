Covid, novità in arrivo: l’App Immuni verrà dismessa

L'applicazione Immuni, utilizzata durante la pandemia da covid-19 verrà dismessa entro la fine dell'anno. Ecco la nota ufficiale del ministero della Salute.

Il ministero della Salute ha comunicato che entro il 31 dicembre 2022, verrà dismessa l’applicazione Immuni, utilizzata per contenere il covid-19 e per monitorare tutte le persone che sono entrate in contatto con positivi.

Dalla nota del ministero si legge che: “L’applicazione non sarà più disponibile negli store delle applicazioni mobile (Apple, Google, Huawei) e, sugli smartphone su cui la App è già stata installata, non funzionerà più per attivare e ricevere le notifiche di allerta di eventuale contatto stretto con altri utenti della App per le finalità del contact tracing digitale “.

Inoltre si legge nella nota che: “l’applicazione non sarà più utilizzabile per l’acquisizione delle Certificazioni verdi Covid-19″, ovvero il green pass”.

Si potrà recuperare il green pass con altri strumenti come: l’app IO, sul fascicolo sanitario elettronico oppure direttamente sul sito del governo.