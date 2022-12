Covid, rinviate le multe per il personale scolastico non vaccinato: i dettagli

La commissione del Senato ha accolto l'emendamento della Lega: sono state sospese le multe per i no-vax presenti nelle scuole.

La commissione del Senato ha approvato l’emendamento verso il decreto Rave-Covid, che fino al 30 giugno 2023 sospende tutte le le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione, che sono previste dalla legge sull’obbligo vaccinale contro la pandemia da covid-19.

Le modifiche sono state presentate da Massimiliano Romeo, ovvero il capogruppo della Lega insime ai suoi colleghi Erika Stefani e Manfredi Potenti, le proposte presentate avevano avuto grande successo nel governo.In questo modo il Parlamento esegue il primo step verso l’alt alle multe per tutti quelli che non si sono vaccinati contro il covid-19, anche se si rientra nelle categorie dove la vaccinazione era obbligatoria. Le sanzioni sono slittate per il momento al 30 giugno 2023.

La sanzione si applica verso gli over-50 che hanno deciso di non vaccinarsi nel periodo tra l’8 gennaio al 15 giugno, la quota da pagare è di 100 euro, la sanzione è rivolta verso varie categorie: medici e operatori sanitari, lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, il personale della scuola, il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, che arrivati al 15 giugno 2022 non hanno iniziato il ciclo vaccinale primario, e non hanno proeseguito con la seconda e ove necessario con la terza dose.